حمدان: الارهاب الصهيوني المدعوم اميركيا مهما كان لن يستطيع كسر مقاومتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان على الادارة الامريكية الحالية الكف عن الانحياز للاحتلال والعمل على اعادة حقوق الشعب الفلسطيني مبينا ان الادارة الامريكية السابقة والحالية شريكة في جرائم الاحتلال.

واضاف حمدان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على المجتمع الدولي التحرك لتجريم الكيان وعزله وطرده من كل المؤسسات الاممية مبينا ان حرب الاحتلال على المستشفيات هي جرائم ابادة جماعية وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية حيث ان اكثر من 100 الف فلسطيني في شمال غزة بلامقومات للحياة. وان الادارة الامريكية والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية عن هذه الجرائم ونؤكد انها لن تسقط بالتقادم.

واكد اسامة حمدان ان الارهاب الصهيوني المدعوم اميركيا مهما كان لن يستطيع كسر مقاومتنا.

وقال ايضا ان الحركة تواصل جهودها الحثيثة لحشود الجهود من اجل وقف العدوان على قطاع غزة وتؤكد على وقف العدوان وانسحاب الاحتلال واعادة الاعمار وعودة النازحين الى ديارهم موضحا ان مفتاح وقف الحرب وعودة الاسرى هو العودة لاتفاق يونيو الماضي وقرار مجلس الامن.

وبين حمدان ان حظر الاونروا يؤكد اصرار الكيان على التمرد والاستهتار بكل القرارات الدولية مما يجعله كيانا مارقا داعيا محكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

واردف القيادي في حماس ان نتنياهو يتحمل مسؤولية افشال جهود الوسطاء وموت مزيد من الاسرى الاسرائيليين مشيرا الى التسريبات الامنية من مكتب نتنياهو وقال يوما بعد يوم تتكشف فضيحة التسريبات الامنية من مكتبه.