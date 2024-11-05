خلال اجتماع المجلس... رئيس مجلس خبراء القيادة: دماء شهداء المقاومة تنقص من عمر كيان الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني من الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة بحضور أغلبية أعضاء هذا المجلس وسيختتم مساء غد الأربعاء، حسب الجدول المعلن.

وبدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله محمد علي موحدي كرماني، حيث أشار في كلمته الى جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وصرح آية الله موحدي كرماني أن الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني المجرم على غزة ولبنان، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الأمريكي، الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان بينما يزوّد هذا الكيان الخبيث بأكثر من 70% من أسلحته، هي أحداث مأساوية يجب مواجهتها.

وفي هذا السياق، حيا ذكرى الشهداء، مثل السيد حسن نصرالله، إسماعيل هنية، يحيى السنوار، والسيد هاشم صفي الدين، وهنأ بانتخاب الشيخ نعيم قاسم، معبراً عن أمله في استمرار نهج الشهداء بقوة وصلابة أكبر.

وأكد أن هذه الشهادات على الرغم من أنها تشكل مأساة، فإنها أيضاً تساهم في تقليص عمر الكيان الصهيوني الذي يغرق تدريجياً في المستنقع الذي صنعه بيديه. إن مشاهد الدماء والمعاناة في لبنان وفلسطين تؤلم كل إنسان حر، وزاد من ألم هذه الكارثة صمت الأمم المتحدة وبعض الحكومات، وخاصةً بعض الدول الإسلامية، وتجاهلهم لهذه المآسي.

وشكر موحدي كرماني الشعب الإيراني، لا سيما النساء، على استجابتهم لنداء قائد الثورة في دعم جبهة المقاومة، واستحضارهم للمشاهد البطولية من حقبة الدفاع المقدس.

كما وجه الشكر للمرجعيات الدينية في قم لدعمهم محور المقاومة، وسماحهم باستخدام الأموال الشرعية في هذا السياق. وأشاد بموقف آية الله السيستاني الذي دعا جميع المؤمنين لدعم الشعب اللبناني المتضرر من الحرب وتلبية احتياجاته.

وأعرب عن امتنانه للقوات المسلحة الإيرانية على تنفيذ عمليتين صاروخيتين ناجحتين ضد الاحتلال الصهيوني، ودفاع قوات الدفاع الجوي البطولي ضد اعتداءات الكيان الصهيوني الخائن، معبراً عن تقديره وتكريمه للشهداء الذين ارتقوا جراء هذه الاعتداءات الظالمة.

كما القي رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي كلمة في هذا الاجتماع بصفته ضيفا على أعضاء مجلس خبراء القيادة.

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