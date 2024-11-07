المقاومة العراقية تهاجم هدفا عسكرياً صهيونيا في الاراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، هدفًا عسكريًا للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيرة. مؤكدين "استمرار عملياتهم في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".



وقالت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيان صحفي ، إن مجاهديها هاجموا "هدفاً عسكرياً في الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".



ونوهت إلى أن عملياتها تأتي "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً الشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".



وكانت المقاومة الإسلامية استهدفت أمس الأربعاء 3 أهداف حيوية للعدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدف عسكري في غور الأردن بواسطة الطيران المسير.



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