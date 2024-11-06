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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:١١ م

حزب الله يستهدف مقر ناحل غير شوم ومعسكر كيلع بالجولان

حزب الله يستهدف مقر ناحل غير شوم ومعسكر كيلع بالجولان

‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم الأربعاء 6-11-2024 مقر ناحل غير شوم (مقر ‏لوائي لفرقة الجليل"91" يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي) ‌بمسيّرة انقضاضيّة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من صباح اليوم الأربعاء 6-11-2024 مقر ناحل غير شوم (مقر ‏لوائي لفرقة الجليل"91" يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي) ‌بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها ‏بدقة.‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-11-2024 معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950470

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