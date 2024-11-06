حزب الله يستهدف مقر ناحل غير شوم ومعسكر كيلع بالجولان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من صباح اليوم الأربعاء 6-11-2024 مقر ناحل غير شوم (مقر لوائي لفرقة الجليل"91" يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي) بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها بدقة.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-11-2024 معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.
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