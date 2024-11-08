  1. الدولية
  2. أوروبا
٠٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٦ م

وزارة الخارجية الكازاخستانية تعلن عن استضافة اجتماعا دوليا حول سوريا في إطار 'صيغة أستانا'

وزارة الخارجية الكازاخستانية تعلن عن استضافة اجتماعا دوليا حول سوريا في إطار 'صيغة أستانا'

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا سيعقد في كازاخستان يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في إطار صيغة أستانا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سيُعقد الاجتماع الدولي الـ22 بشأن سوريا في أستانا ضمن إطار عملية أستانا.

وأضاف البيان أن من المقرر أن تُعقد في اليوم الأول مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود، وفي اليوم الثاني ستستمر المشاورات، وبناء على النتائج سيتم عقد جلسة عامة".

وكانت أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا انطلقت في العاصمة الكازاخستانية في الـ24 من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تضمن بيانه الختامي في بنده الأول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

/انتهى/

رمز الخبر 1950509

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات