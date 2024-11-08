الاتحاد الأوروبي يعرض على واشنطن التعاون في صراع أوكرانيا والشرق الأوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ميشيل في مؤتمر صحفي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست: "نحن مستعدون لتقوية العلاقات عبر الأطلسي والتعاون في مجالات مختلفة. أرى ثلاثة مجالات مهمة للتعاون: العلاقات الثنائية والتجارة وتقوية القاعدة الاقتصادية؛ والأمن والتحديات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية".

وأكد ميشيل أن قادة 27 دولة أوروبية بحثوا على هامش القمة غير الرسمية في بودابست العلاقات مع الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.

كما أشار ميشيل إلى أن هذه كانت فرصة جيدة لعدد من القادة للتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب.

وأعلن ترامب اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارق واضح في الأصوات على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وكان ترامب قد انتقد، خلال حملته الانتخابية لدخول البيت الأبيض، تعامل بايدن مع الأزمة الأوكرانية، وحذر من أن ذلك يجعل الحرب العالمية الثالثة أكثر احتمالا. وقال إنه يستطيع حل الصراع بسرعة، وإحضار الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لكنه لم يكشف عن الكيفية التي سيفعل بها ذلك.

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