الاتحاد الأوروبي يحقق مع فيسبوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع إنغادجيت، أن مسؤولو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بعد قيامهم بإجراء تحقيق مع قوقل، يعتزمون إجراء تحقيق حول سياسات فيسبوك في جمع المعلومات، نقلها وكذلك طريقة استخدامها في مختلف الأغراض من ضمنها دخل الشركة من خلال الدعاية.

وبدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا حول فيسبوك وقوقل يتعلق بمدى التزام الشركتين بقواعد التكتل الموحد بشأن استخدام البيانات.

وقالت المنظمة المشرفة على منافسات السوق في الاتحادية إن المفوضية أرسلت استفسارات إلى الشركتين كجزء من التحقيقات الأولية حول استخداماتهم للبيانات، والتي تتعلق بالطرق التي يتم خلالها جمعها ومعالجتها واستخدامها في أغراض، بما فيها الإعلانات.

وأكد القائمون على إجراء هذا التحقيق أن الغرض من تحقيق اللجنة هو تحديد ما إذا كانت شركة فيسبوك تمنع الوصول إلى المعلومات أم لا.