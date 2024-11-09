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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ م

منتخب إيران للكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا للكرة الطائرة الشاطئية

منتخب إيران للكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا للكرة الطائرة الشاطئية

 تأهل منتخب إيران الوطني للكرة الطائرة الشاطئية للرجال إلى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للكبار 2024 في الفلبين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هزم الثنائي عباس بور عسكري وعلي رضا آقاجاني فريقًا إيرانيًا آخر، والذي ضم بهمن سالمي وأبولحسن خاكي زاده، بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

في وقت سابق من البطولة، حقق المنتخب الإيراني أ انتصارات ضد منافسيه من اليابان وأستراليا والصين للوصول إلى دور الستة عشر.

في دور الستة عشر، انتصروا أيضًا على فريق اخر من ايران وتأهلا إلى ربع النهائي.

سيواجه الفريق الإيراني (أ) الآن الفريق الأسترالي (ب) في الدور نصف النهائي، ويتنافسان على مكان في النهائي.

تقام بطولة آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للكبار 2024 في سانتا روزا بالفلبين من 5 إلى 10 نوفمبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1950537

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