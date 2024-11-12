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١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٩ م

استضافة فريق برسبوليس لمباراة الشرطة في الدوحة، قطر

استضافة فريق برسبوليس لمباراة الشرطة في الدوحة، قطر

أعلن نادي برسبوليس أن العاصمة القطرية الدوحة ستكون مكان استضافته لمباراته ضد فريق الشرطة العراقي، وأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بذلك.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه من المقرر أن يستضيف فريق برسبوليس الإيراني فريق الشرطة العراقي في الأسبوع السادس من دوري النخبة الآسيوي. ونظرًا لبعض القضايا، فإن استضافة الفرق الإيرانية لمبارياتها حاليًا يجب أن تتم في بلد ثالث، ولذلك سيكون فريق برسبوليس مستضيفًا لمباراته ضد الشرطة خارج إيران.

وقد اختار نادي برسبوليس مدينة الدوحة في قطر لاستضافة المباراة، حيث ستقام يوم 2 من ديسمبر. ومن اللافت للنظر أن فريق برسبوليس سيواجه فريق الريان القطري في الدوحة يوم 25 من نوفمبر، وقد يقرر الفريق البقاء في قطر بعد مباراة الريان وعدم العودة إلى طهران، وذلك للاستعداد لمواجهة فريق الشرطة العراقي.

/انتهى/

رمز الخبر 1950689

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