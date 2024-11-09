الشيخ خالد الملا: اغتيال الكيان الصهيوني لقادة المقاومة لا يعني انتهاء المسيرة الجهادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث رئيس جماعة علماء اهل السنة في العراق "الشيخ خالد الملا" في کلمته أدلی بها خلال مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدولي بطهران اليوم السبت، عن استشهاد قادة حزب الله لبنان على يد الکیان الصهيوني؛ مؤكدا بان استهداف هؤلاء المقاومين بهذه الطريقة ليس مسؤولا وعلى "إسرائيل" أن تعلم أن قتل القادة لا يعني نهاية هذه المسيرة الجهادية.

واضاف الشيخ الملا : السيد حسن نصرالله، وهو شرف الامة، کان یساند مئات الشباب والمجاهدين ضد کیان يقتل النساء والأطفال وينتهك حقوق الإنسان.

وتابع : لقد أنهى الشهيد السيد نصر الله حياته "شهيداً عظيماً".

وفي جانب اخر من كلمته، اثنى رئيس جماعة علماء العراق على مواقف "الجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخامنئي"، الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك رغم الحصار القاسي المفروض عليها.