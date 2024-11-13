 فضل الله: قرارنا وقرار شعبنا هو المواجهة والمقاومة ولبنان لن يخضع لشروط العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي: نال السيد هاشم صفي الدين ما تمنى وكان سريع اللحاق برفيقه وقائده السيد نصر الله.

وأضاف: سيأتي اليوم الذي ُتروى فيه الأحداث بشأن ما واجهته قيادة حزب الله لمنع الأعداء من شطب لبنان.

وتابع: في أربعين السيد صفي الدين نتطلع إلى المقاومين على الحدود وما يسطرونه من بطولات.

وأضاف النائب فضل الله: حتى هذه اللحظة العدو لم يتمكن من الاستقرار على أرضنا لأنّ المقاومة تمنعه.

وتابع: بنت جبيل وأخواتها من القرى أذلّت وحدات النخبة في قوات الاحتلال في العام 2006 وهو يحاول اليوم الانتقام منها.

وأضاف: بعدما استنفذ العدو حملته البرية والتي فشل فيها دفع المقاومين ومنع إطلاق الصواريخ يعلن عن مرحلته الثانية.

وتابع: قرارنا وقرار شعبنا هو المواجهة والمقاومة وبلدنا لن يخضع لشروط العدو.

وأضاف: حزب الله يعمل على استيعاب موجة النزوح الواسعة ويتولى تأمين أغلب المستلزمات من خلال تشكيلاته المُعدة سلفاً.

وتابع: المقاومة هي حريصة في الداخل على السلم الأهلي والتماسك الوطني وهذا يُسقط أهداف العدوان.

وأضاف النائب فضل الله: لا نعير اهتماماً للمتربصين الذين يريدون الاستثمار السياسي على حساب الوطن ولن نردّ على تلك الأصوات المحرضة.

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