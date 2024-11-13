  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٠٧ م

 فضل الله: قرارنا وقرار شعبنا هو المواجهة والمقاومة ولبنان لن يخضع لشروط العدو

 فضل الله: قرارنا وقرار شعبنا هو المواجهة والمقاومة ولبنان لن يخضع لشروط العدو

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني حسن فضل الله أن "قرارنا وقرار شعبنا هو المواجهة والمقاومة وبلدنا لن يخضع لشروط العدو".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي: نال السيد هاشم صفي الدين ما تمنى وكان سريع اللحاق برفيقه وقائده السيد نصر الله.

وأضاف: سيأتي اليوم الذي ُتروى فيه الأحداث بشأن ما واجهته قيادة حزب الله لمنع الأعداء من شطب لبنان.

وتابع: في أربعين السيد صفي الدين نتطلع إلى المقاومين على الحدود وما يسطرونه من بطولات.

وأضاف النائب فضل الله: حتى هذه اللحظة العدو لم يتمكن من الاستقرار على أرضنا لأنّ المقاومة تمنعه.

وتابع: بنت جبيل وأخواتها من القرى أذلّت وحدات النخبة في قوات الاحتلال في العام 2006 وهو يحاول اليوم الانتقام منها.

وأضاف: بعدما استنفذ العدو حملته البرية والتي فشل فيها دفع المقاومين ومنع إطلاق الصواريخ يعلن عن مرحلته الثانية.

وتابع: قرارنا وقرار شعبنا هو المواجهة والمقاومة وبلدنا لن يخضع لشروط العدو.

وأضاف: حزب الله يعمل على استيعاب موجة النزوح الواسعة ويتولى تأمين أغلب المستلزمات من خلال تشكيلاته المُعدة سلفاً.

وتابع: المقاومة هي حريصة في الداخل على السلم الأهلي والتماسك الوطني وهذا يُسقط أهداف العدوان.

وأضاف النائب فضل الله: لا نعير اهتماماً للمتربصين الذين يريدون الاستثمار السياسي على حساب الوطن ولن نردّ على تلك الأصوات المحرضة.

/انتهى/

رمز الخبر 1950741

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات