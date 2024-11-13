"حزب الله" العراقي لن يشارك في أي رد إيراني على الكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط، ان كتائب «حزب الله» العراقية، اعتبرت في بيان إن تمرير تلك المعلومات يهدف إلى «استجداء المزيد من الإسناد والدعم» لإسرائيل.

هذا وقد نفت كتائب "حزب الله" العراقية في بيان لها، الأنباء عن تحضيرات لفصائل مسلحة بالعراق للمشاركة في رد إيراني على الهجمات الإسرائيلية، ووصفت ذلك بأنه معلومات «مضللة»

وأضاف البيان أنه لم يُطلب منا المساعدة في الرد على العدوان الصهيوني الأخير، أما في حال فكر الاحتلال بتنفيذ أي اعتداء على العراق، فالرد سيكون بحزم».

وكان مجلس الأمن الوطني العراقي قد ذكر أيضاً الأربعاء أن الأنباء التي تتحدث عن اتخاذ أراضي البلاد منطلقاً لهجمات أو ردود على اعتداءات ما هي إلا ذرائع كاذبة للاعتداء على العراق.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، الثلاثاء الماضي، عن مسؤولَين أميركيَين اثنين قولهما، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذرت الحكومة العراقية من أنها إذا لم تمنع وقوع هجوم إيراني من أراضيها على إسرائيل فقد تواجه هجوما إسرائيليا.

وذكر مسؤولون الاحتلال الإسرائيلي وأميركيون أن الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن إيران تخطط لشن هجوم كبير ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة.

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