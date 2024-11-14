وزير الخارجية الايراني يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الخميس مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء القضايا المتعلقة بملف البرنامج النووي الايراني.

هذا ووصل غروسي إلى طهران الليلة الماضية للاجتماع والتشاور مع المسؤولين الإيرانيين.

ومن المقرر ان يلتقي غروسي خلال زيارته لطهران، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.

وبعد لقائه رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، سيعقد اسلامي وغروسي مؤتمرا صحفيا مشتركا.

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