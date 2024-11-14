  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٢٤ ص

وزير الخارجية الايراني يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وزير الخارجية الايراني يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي صباح اليوم الخميس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الخميس مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء القضايا المتعلقة بملف البرنامج النووي الايراني.

هذا ووصل غروسي إلى طهران الليلة الماضية للاجتماع والتشاور مع المسؤولين الإيرانيين.

ومن المقرر ان يلتقي غروسي خلال زيارته لطهران، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.

وبعد لقائه رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، سيعقد اسلامي وغروسي مؤتمرا صحفيا مشتركا.

/انتهى/

رمز الخبر 1950755

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات