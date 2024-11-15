الحرس الثوري يخطط لاطلاق القمر الصناعي "نور 4"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد وحدة الفضاء التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد علي جعفر آبادي، أوضح في حوار خلال برنامج "الخط الامامي" للقناة الثالثة في التلفزيون الايراني، مساء الخميس، أن معظم أنشطة القيادة الفضائية تتلخص في دعم الاقسام الأخرى للحرس الثوري في مجال المعرفة المعلوماتية للاتصالات وقيادة السيطرة.

وأضاف: الأنشطة الفضائية في العالم تعرف بأنها سلمية، ولكن السلمية لا تعني المدنية صرفا، وجميع دول العالم لديها قطاع عسكري وقطاع تجاري في مجال الفضاء. كما تم تشكيل قيادة الفضاء الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني لدعم القوات المسلحة.

وصرح العميد جعفر آبادي أن الحرس الثوري ينشط في مجال بناء الأقمار الصناعية والصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية وقال: القمر الصناعي "نور 3" قادر على تقديم صور بدقة 5 أمتار من مسافة 500 كيلومتر من الأرض ويحتوي على جهاز استشعار لجمع الإشارات يمكنه الكشف عن الإشارات التي نريدها في مجال الاتصالات.

وأشار قائد الوحدة الفضائية التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، إلى وظائف الأقمار الصناعية التي ينتجها الحرس الثوري، وقال أن الأقمار الصناعية من سلسلة "نور" التابعة للحرس الثوري تستخدم لتطبيقات الدعم الدفاعي. هذه الأقمار الصناعية قادرة في مجالات التصوير وأيضا؛ لاستخدامها في الحصول على المعلومات وتحديد الهويةر.

وفي إشارة إلى مميزات القمر الصناعي "نور 2" للحرس الثوري ، قال العميد جعفر آبادي: هذا القمر الصناعي هو نسخة اقدم من "نور 3"، حيث كان يحتوي كاميرا بدقة 13 مترا، فيما أصبح القمر الصناعي "نور 3" أكثر دقة اذ بلغت دقة التصوير فيه 5 أمتار.

وتابع: في خارطة الطريق للأقمار الصناعية "نور" لدينا أقمار أكثر تقدما من القمر الصناعي "نور 3" وخطوتنا التالية هي إطلاق القمر الصناعي "نور 4" الذي سيكون بالتأكيد نسخة مطورة من القمر الصناعي "نور 3".

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