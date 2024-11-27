 وزير الاتصالات الإيراني: نخطط للوصول إلى مدار جيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الاتصالات الإيراني خلال تصريحات له للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الحكومة اليوم الاربعاء: "بعد إطلاق قمري "هدهد" و "كوثر"، بدعم من القطاع الخاص، لدينا خطط أخرى للتحضير للوصول إلى المدار الجيواستراتيجي (مدار جيو)".

وأوضح: "سيتم تنفيذ هذا الإنجاز لأول مرة في البلاد على نحو بحثي"، مضيفا: "نأمل أن نبلغ أخباراً جيدة لشعبنا في هذا المجال قبل نهاية العام الايراني الحالي".

والمدار الجيواستراتيجي، المعروف باسم المدار الجغرافي الثابت أو مدار جيو (GEO)، هو مدار دائري يقع فوق خط الاستواء على ارتفاع حوالي 35,786 كيلومترًا (22,236 ميلاً) فوق سطح الأرض. يتميز هذا المدار بخصائص فريدة تجعله مهمًا جدًا من الناحية التقنية والاستراتيجية.

ويعد المدار جيو نقطة مركزية في التقنيات الحديثة، وامتلاك قدرات للوصول إليه يعتبر إنجازًا كبيرًا لأي دولة.

/انتهى/