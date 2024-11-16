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١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٠ م

السفير الايراني في بغداد: الكيان الصهيوني هو العدو المشترك لإيران والعراق

السفير الايراني في بغداد: الكيان الصهيوني هو العدو المشترك لإيران والعراق

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق ان الكيان الصهيوني يعتبر العدو المشترك لإيران والعراق وغيرها من الدول في المنطقة. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية آل الصادق، الممثل الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، اليوم السبت، في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي شرح مبادئ سياسة بلادنا الخارجية تجاه العراق، أكد الصادق على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية العملي والدائم لسيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية. وأشار إلى عدوان الكيان الصهيوني الأخيرة ضد ايران، معتبرا أن الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لانتهاك الأجواء العراقية.

وأكد أن دعم أمريكا لجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وغيرها هو سبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، وقال آل الصادق: إن الكيان الصهيوني يعتبر العدو المشترك لإيران والعراق وغيرها من الدول في المنطقة.

كما أكد الحسان على أهمية دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أمن واستقرار المنطقة والعراق، ووصف العلاقات بين إيران والعراق بالوثیقة.

واعتبر أن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتطلب يقظة دول المنطقة.

رمز الخبر 1950845

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