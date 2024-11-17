اسلامي: زيارة غروسي لبعض المنشآت النووية الايرانية تمت وفق البروتوكولات الداخلية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "إبراهيم رضائي"، تحدث حول اجتماع لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، والذي عقد مساء اليوم الأحد بحضور رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية محمد إسلامي؛ مبينا ان الاخير قدم تقريراً لأعضاء اللجنة النيابية حول مستجدات البرنامج النووي الإيراني، وكذلك حول الزيارة الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" إلى إيران.

وأضاف هذا المسؤول البرلماني : ان السيد إسلامي أكد، في هذا الاجتماع، على أن البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يسير وفقاً لقانون "الاجراء الاستراتيجي" المعني بإلغاء الحظر عن البلاد، كما شدد على أن مسار ايران هو التفاعل، ولو تفاعل الطرف الآخر، فإن الجمهورية الإسلامية ستتفاعل أيضًا في إطار حدودها.

وتابع المتحدث رضائي، ان "رئيس منظمة الطاقة النووية، أكد على أنه إذا اختار الطرف الآخر المواجهة، فإن الجمهورية الإسلامية ستختار المواجهة أيضًا، وإذا ما تم إصدار قرار جديد ضد إيران، فسنقوم بالتأكيد باتخاذ إجراءات فورية".

وحول زيارة غروسي امس السبت إلى إيران، صرح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، انه "حسب تصريحات إسلامي، فإن زيارة غروسي لبعض المراكز النووية تمت وفقًا للبروتوكولات السائدة في البلاد، وإننا نسير بقوة في تنفيذ قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر دون أي تأخير"؛ مشددا على، أن "منظمة الطاقة النووية أصبحت اليوم منظمة صناعية".