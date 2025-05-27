رضائي: سورية تطالب بعودة المقاولين الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب، في الجزء الثاني من اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، قال: قدم محمد رضا رؤوف شيباني، مستشار وزير الخارجية والممثل الخاص لوزير الخارجية للشؤون السورية، تقريراً إلى أعضاء اللجنة حول آخر المستجدات والتطورات في سوريا وتداعيات الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الأخيرة".

وتابع رضائي: أكد شيباني أن السوريين يطالبون بعودة المقاولين الإيرانيين إلى سوريا ونحن ندرس هذه القضية وإذا توفرت الظروف الأمنية المناسبة فمن الممكن التحرك. وأكد أيضاً أن تنظيم داعش تعزز في سوريا بعد الأحداث الأخيرة ويحظى بدعم الولايات المتحدة. إن الكيان الصهيوني لا يقبل بوجود حكومة قوية في سورية ومحيطها. وتدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاستقرار وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الفئات وحماية حقوق الأقليات في سوريا. نحن لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة علاقات مع الحكومة السورية. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض انعدام الأمن في سوريا. ونحن أيضاً نعارض تقسيم سوريا ونعتبره تهديداً للاستقرار في المنطقة.

وتابع: كما قدم شوشتري المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية تقريرا حول التطورات في غرب آسيا.

وأوضح رضائي: "إن أعضاء اللجنة أعربوا أيضاً عن آرائهم الخاصة، بما في ذلك التأكيد على تعزيز المقاومة ووجود خارطة طريق لدول المنطقة، وخاصة سوريا، والتأكيد على القوة الناعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا".