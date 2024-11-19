صادرات ايران غير النفطية تنمو بنسبة 15% خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد لاهوتي رئيس اتحاد الصادرات الإيرانية في مؤتمر صحفي اليوم: وفقا لإحصاءات الجمارك الإيرانية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السابع الايراني،إجمالي صادرات البلاد من السلع غير النفطية (باستثناء النفط الخام وزيت الوقود والكيروسين وأيضا بدون الصادرات من تجارة الأمتعة) بلغ 88.701.000 طن بقيمة 32.52 مليار دولار.

وأضاف: مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 11.48% في الوزن و14.72% في القيمة.

وأضاف لاهوتي: يعد الإدخال المؤقت إحدى الطرق الرئيسية لسد الطاقات الإنتاجية الفارغة، ويمكن للمستورد استيراد المواد الخام بالأجل من موارده الخاصة، لذا يجب على الحكومة أن تولي اهتماماً خاصاً لأسلوب الإدخال المؤقت.

وأضاف: في المتوسط، تعمل جميع الصناعات في الدولة بطاقة أقل من 50%، وإذا سهلت الحكومة أساليب مقاصة التزامات النقد الأجنبي للواردات المؤقتة، فيمكنها ملء الطاقة الفارغة.

وقال رئيس اتحاد الصادرات الإيراني: حاليا، يتم استيراد 500 مليون دولار فقط إلى البلاد بشكل مؤقت، بينما إذا تم تبسيط الإجراءات، يمكن أن يصل الاستيراد المؤقت من مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار.

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