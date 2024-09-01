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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٥٦ م

صادرات ايران غير النفطية تبلغ 21.9 مليار دولار في غضون 5 اشهر

صادرات ايران غير النفطية تبلغ 21.9 مليار دولار في غضون 5 اشهر

 اعلن مساعد وزير الاقتصاد ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية "محمد رضواني فر"، ان قيمة الصادرات الايرانية للسلع غير النفطية سجّلت في غضون الاشهر الخمسة الماضية، نموا بواقع 10 في المائة لتبلغ 21 مليارا و900 مليون دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح "رضواني فر" في تصريح له، اليوم الاحد، ان حجم الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ خلال الاشهر الخمسة الاخيرة، 60.5 مليون طن وبما يشير الى زيادة بواقع 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف مساعد وزير الاقتصاد، ان اجمالي صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية، مما يشمل نفط الخام والمازوت والخدمات الفنية الهندسية والصادرات عبر المسافرين، بلغ 41 مليارا و700 مليون دولار؛ في غضون الاشهر الخمسة الاخيرة ايضا.

واعتبر رضواني فر بأن وجهات الصادرات الايرانية تشمل : الصين والعراق والامارات وتركيا وافغانستان وباكستان والهند؛ مبينا ان هذه الدول السبع اختصت 81 بالمائة وزنا، و82 بالمائة من قيمة مجموع صادرات البلاد خلال الفترة ذاتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1948114

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