الخارجیة الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في أعقاب فرض المملكة المتحدة عقوبات غير قانونية على عدد من المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن والخطوط الجوية الإيرانية، بحجة كاذبة وهی إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا. تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني (في غياب السفير) لدى وزارة الخارجية وتم إبلاغه بمستوى احتجاج بلادنا الشديد على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للحكومة البريطانية.

وأدان عباس نادري، مساعد المدير العام فی ششؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، بشدة هذا الإجراء البريطاني، معتبرا أنه مخالف للقانون الدولي ويخل بمبدأ حرية الملاحة والتجارة البحرية.

ورفض عباس نادري الادعاء بأن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، وهو ما اعترف رئيس أوكرانيا نفسه بأنه كذب، وأوضح: إن التعاون المشروع والقانوني لجمهورية إيران الإسلامية مع الدول الأخرى في مجالي الدفاع والأمن أمر ضروري. ليس ضد أي طرف ثالث وتدخل بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك إنجلترا، في التعاون الدفاعي الإيراني مع الدول الأخرى أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

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