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١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٠٣ م

عراقجي: سلوك أوروبا وبريطانيا المتناقض يفضح معاييرهم المزدوجة وتخليهم عن المسؤولية تجاه حقوق الإنسان

عراقجي: سلوك أوروبا وبريطانيا المتناقض يفضح معاييرهم المزدوجة وتخليهم عن المسؤولية تجاه حقوق الإنسان

اشار وزير الخارجية الايرانية إلى فرض الاتحاد الأوروبي و بريطانيا عقوبات على شركات الطيران والشحن الايرانية دون دليل، مؤكدا ان سلوكهم المتناقض يفضح معاييرهم المزدوجة وتخليهم عن المسؤولية تجاه حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تدوينة على منصة اكس: الاتحاد الأوروبي و بريطانيا اتهموا إيران دون تقديم أي دليل، بتزويد روسيا بصواريخ باليستية وفرضوا عقوبات على شركات الطيران والشحن لدينا.

واضاف عراقجي: في الوقت نفسه، واستنادًا إلى وثائق قدمت إلى المحكمة، تكشف وسائل الإعلام البريطانية اليوم أن لندن تواصل تصدير الأسلحة التي تدرك تمامًا أنه يتم استخدامها مع ذخائر F-35 من قبل إسرائيل في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي

وتسائل عراقجي: ما هو مبرر سلوك بريطانيا هذا؟ الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

عراقجي: سلوكهم المتناقض يفضح معاييرهم المزدوجة وتخليهم عن المسؤولية تجاه حقوق الإنسان

رمز الخبر 1950982

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