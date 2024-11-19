عراقجي: سلوك أوروبا وبريطانيا المتناقض يفضح معاييرهم المزدوجة وتخليهم عن المسؤولية تجاه حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تدوينة على منصة اكس: الاتحاد الأوروبي و بريطانيا اتهموا إيران دون تقديم أي دليل، بتزويد روسيا بصواريخ باليستية وفرضوا عقوبات على شركات الطيران والشحن لدينا.

واضاف عراقجي: في الوقت نفسه، واستنادًا إلى وثائق قدمت إلى المحكمة، تكشف وسائل الإعلام البريطانية اليوم أن لندن تواصل تصدير الأسلحة التي تدرك تمامًا أنه يتم استخدامها مع ذخائر F-35 من قبل إسرائيل في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي

وتسائل عراقجي: ما هو مبرر سلوك بريطانيا هذا؟ الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

عراقجي: سلوكهم المتناقض يفضح معاييرهم المزدوجة وتخليهم عن المسؤولية تجاه حقوق الإنسان