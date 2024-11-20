كاظمي قمي يلتقي النائب السياسي لرئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش حسن كاظمي قمي، الممثل الخاص للرئيس وسفير إيران في كابول، في اجتماعات منفصلة مع مولوي عبدالكبير، النائب السياسي لرئيس الوزراء، ومولوي أميرخان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (طالبان) الوضع الحالي في أفغانستان والمنطقة.

وفي هذه الاجتماعات، أجرى الطرفان مناقشة جادة حول قضايا مثل عودة اللاجئين الأفغان غير الشرعيين إلى إيران، والمساعدة المتبادلة، والربط بالسكك الحديدية بين البلدين، وأمن الحدود، والإجراءات المضادة الجادة ضد الاتجاهات المزعزعة للاستقرار والتدابير المزعزعة للاستقرار من قبل دول من خارج المنطقة.

وأكد الجانبان على أهمية القضايا المطروحة والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الماضي، وطالبا بتنفيذ القضايا المتفق عليها.

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