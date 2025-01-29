ايران تطلب تعاونا دوليا لاستمرار استضافة اللاجئین الأفغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "نادر ياراحمدي"، ممثل النرويج الخاص لشؤون أفغانستان "بال كلومان" والوفد المرافق له المكون من سفير النرويج لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية "باول بیورنستاد" ومساعده "هنريك روفتشو" لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون الثنائي في مجال استضافة إيران للاجئين الأفغان.

وأشار "نادر ياراحمدي" خلال اللقاء، إلی العبء الثقيل الذي تتحمله الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استضافة ملايين اللاجئين الأفغان خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية وتمتع اللاجئين بكافة امتيازات الاستضافة، رغم أن إيران تعاني من مشاكل كثيرة في المجالات المذكورة وانخفاض الدعم الدولي في هذا المجال".

وقال: نتوقع أن تقنع النرويج حلفائها وشركائها بدعم عملية استضافة إيران للاجئين الأفغان وينبغي لها أن توفر الأرضیة لحضور وتعاون ونشاط المنظمات غير الحكومية والمنظمات الداعمة للاجئين في ایران. وأضاف أن قضية اللاجئين الأفغان قضية عالمية تتطلب تعاون المجتمع الدولي.

من جانبه أشاد "بال كلومان" خلال اللقاء، باستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاجئين وأشار إلی تاريخ نشاطه في أفغانستان خلال الحكومة السابقة والحالية وأبلغ عن برامجه وخطته للتعرف على كيفية استضافة وإدارة اللاجئين في ايران وتفقد المشاريع المختلفة لهذا القطاع في البلاد.

وأعرب "بال كلومان"عن ارتياحه لحضوره في إيران، وقال إنه يدرك الضغط الشديد الذي تتحمله ایران بسبب استضافتها لعدد كبير من اللاجئين وقال: بوصفي الممثل الخاص للنرويج لشؤون أفغانستان، أتحمل مسؤولية الإشراف على العودة المحترمة للاجئين الأفغان إلى بلدهم الأصلي وتوفير ظروف معيشية مناسبة هناك.

واقترح تفقد المشاريع المشتركة قيد التنفيذ للمكتب التمثيلي للمنظمة النرويجية لشؤون اللجوء في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ووافق عليه "نادر ياراحمدي" .

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