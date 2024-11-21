عضو في الامن النيابي الايراني: حان دور الأوربيين للوفاء بالتزاماتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني حجة الاسلام والمسلمين وحيد احمدي في حوار مع وكالة مهر للأنباء، أوضح أنه لا ينبغي إبقاء قدرات البلاد على حالها بحجة المفاوضات لافتا إلى أن إيران لقد أوفت بكافة التزاماتها في المفاوضات، ولكن ليس فقط الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي قبل عدة سنوات ولم تف بأي من التزاماتها، أيضا الدول الأوروبية لم تلتزم بالتزاماتها تجاه إيران ولم تفعل ذلك.

وأكد أن الجزء الرئيسي هو الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال السنوات الثماني ولم يعد لدينا أي التزامات بموجب الاتفاق النووي، لكن عداء الغرب وخاصة الدول الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا كان واضحا حينها عند ما اعلنت رسميا قبل يوم واحد من انتهاء مهلة الثماني سنوات انها ستواصل فرض القيود والضغط على إيران.

ولفت إلى أنه حتى لو تم رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران اليوم فطالما مازلنا نخضع لـ "عقوية دورة الدولار"، فإن ذلك لن يعود بأي فائدة عملية على بلدنا ويجب أيضا رفع هذه العقوبات بالكامل.

وتابع لذلك، إذا أردنا إجراء مفاوضات مع الغربيين، علينا أن نبحث عن مفاوضات تضمن مصالح إيران، لا أن نكتفي بتقديم التزامات لهم، ولكن الطرف الآخر لا يفي بالتزاماته.

وختم قائلا: لذلك، إذا أردنا إجراء مفاوضات مع الغربيين، عليهم ان يثبتوا حسن نواياهم ويفوا بالتزاماتهم وعند تحقق ذلك ستتوافر وتفتح ابواب المفاوضات التي لم تتركها إيران أبدا.

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