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٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٥٢ م

لجنة الأمن القومي بالبرلمان: الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد حلولنا لمواجهة غطرسة الغرب

لجنة الأمن القومي بالبرلمان: الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد حلولنا لمواجهة غطرسة الغرب

صرح المتحدث باسم لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي، ابراهيم رضائي انه يجب التعامل مع قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من موقف القوة، مبينا ان الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي احد حلولنا للتعامل مع ظلم الغرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ابراهيم رضائي: "ان تفعيل آلية الزناد لن يكون له تأثير خاص وكبير على اقتصاد بلادنا لأن أوروبا تتبع حاليا سياسة الضغوط والعقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة".

وصرح المتحدث باسم لجنة الامن القومي: "ان تطوير الأنشطة النووية، وتغيير العقيدة الدفاعية للبلاد، والحد من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة للبلاد، وزيادة قدرة التخصيب، ومراجعة سياساتنا فيما يتعلق بقضايا مثل الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تكون على جدول الأعمال".

وأشار المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان إلى انه من المؤكد ان الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي احد حلولنا للتعامل مع ظلم الغرب.

/انتهى/

رمز الخبر 1951201

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