اللواء سلامي: على الشعب الإيراني أن يكون على يقين بأننا سننتقم من إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي قال في كلمة أمام قوات التعبئة الشعبية في خوزستان، ان هذه الأيام، لا يشعر أحد في إسرائيل بالهدوء، الجميع يعيش في الملاجئ، والهلع يسود صفوف الأعداء. المسؤولون الإسرائيليون مرتبكون ومكتئبون، وجيشهم منهك، على عكس حزب الله وجبهة المقاومة، اللذين بات محركهما نشطاً ومشتعلاً.

وأضاف، في الأيام الأخيرة، شهدنا صدور حكم بمحاكمة قادة إسرائيل. هذا الحكم يمثل نهاية وزوال إسرائيل، حيث أصبحت في عزلة تامة، ويعد هذا الحكم نصراً عظيماً للأمة الإسلامية.

وتابع، لم يعد أحد سوى المسؤولين الأمريكيين يزور إسرائيل. ندعو جميع المسؤولين في الدول الإسلامية إلى إغلاق كل الطرق التي تؤدي إلى مساعدة هذا الكيان، حتى يُمنى هذا الكيان بالهزيمة والزوال الكامل.

وأكد اللواء سلامي أن استمرار هذه الحرب لن يؤدي إلا إلى القضاء التام على إسرائيل. وإذا اتحد المسلمون، فإن هذه الجرثومة الفاسدة ستُدمر حتماً، ولا شك أن هذا الطريق سيتم قطعه. بالنظر إلى مصير من سبقهم، ندرك أن الهلاك ينتظر إسرائيل.

وأضاف، على الشعب الإيراني أن يكون على يقين بأننا سننتقم من إسرائيل.

وانطلقت مناورات "إلى بيت المقدس" بمشاركة 60 ألف من قوات التعبئة الشعبية في محافظة خوزستان، وذلك بحضور اللواء حسين سلامي، القائد العام لحرس الثورة، في مدينة أهواز.

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