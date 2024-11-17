اللواء سلامي: اهالي غزة أظهروا ايمانهم العملي بالاسلام بمقاومتهم امام الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، في كلمة له خلال حفل تنصيب القائد الجديد لجامعة الإمام الحسين لتدريب الضباط، الذي أقيم صباح اليوم: "حرس الثورة يتحمل عبئًا ثقيلا ويشكل جزءًا كبيرًا من تاريخ الإسلام في هذا العصر".

وأشار اللواء سلامي إلى دور قوات حرس الثورة الاسلامية في الدفاع المقدس امام حرب صدام المفروضة، وقال: "إنه ملأت قوات حرس الثورة ساحة المعركة في الدفاع المقدس وأثبت بشرف أن الإسلام لا يستسلم امام الكفر".

وفي إشارة إلى مقاومة شعب غزة امام الكيان الصهيوني، قال اللواء سلامي: "نساء وأطفال غزة يؤمنون بالإسلام قبل كل شيء ويظهرون إيمانهم بالعمل، وحرس الثورة الاسلامية يحتاج إلى هؤلاء الأشخاص المخلصين والخاضعين والمخلصين والمفكرين"، مضيفا: "ان مثل هؤلاء الأشخاص في الكواليس المعارك التاريخية يمكن أن يحددوا مصير الإسلام".

واعتبر القائد العام لحرس الثورة أن تدريب رجال الحرس هو المهمة الأهم وقال: "بناء على ذلك قمنا بتعيين أفضل قادتنا في هذه الجامعة. ولم يتوقف هؤلاء القادة لحظة واحدة عن تعليم وتدريبهم ورأيتم نتيجة هذا العمل الضخم أن هذه الجامعة اليوم هي الأفضل في المنطقة".

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