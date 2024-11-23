كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول وطوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية "نحذر بشدة الولايات المتحدة وأتباعها المعادين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للكف -على الفور- عن الأعمال العدائية، التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستفزاز وعدم الاستقرار بما قد يدفع المواجهة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها إلى صراع مسلح حقيقي".

وقال جيش كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن جميع الخيارات متاحة وسيتخذ إجراءات فورية إذا لزم الأمر للسيطرة على المخاطر بشكل استباقي، بينما يراقب عن كثب النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها.

وأجرت الدول الثلاث قبل أيام مناورات مشتركة استمرت 3 أيام، وأطلق عليها اسم "حافة الحرية"، وشاركت فيها طائرات مقاتلة وطائرات دورية بحرية، فضلا عن حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن" التي تعمل بالطاقة النووية.

وتسمى المناورات "حافة الحرية"، وهي عبارة عن مزج اسمي أكبر مناورتين عسكريتين تجريهما الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية "درع الحرية"، ومع اليابان "حافة كين".

المصدر : وكالات

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