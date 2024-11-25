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٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٥ م

ما هي المشكلة الأساسية لأمريكا مع إيران؟ أمريكا تعارض قوة إيران!

ما هي المشكلة الأساسية لأمريكا مع إيران؟ أمريكا تعارض قوة إيران!

باحث استراتيجي: عداء أمريكا تجاه إيران لا علاقة له بمواقف إيران, حيث أن جذور هذا العداء تعود الى ما قبل الثورة الإسلامية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ "مهدی خلج"، المحلل السياسي قال في مقابلة مع بي بي سي البريطانية: "ان هذه بعض مظاهر سياسات العلاقات العامة للجمهورية الإسلامية في الخارج، حيث أصبح معاداة أمريكا أحد المبادئ الأساسية لها."

علم صالح، أستاذ مشارك في دراسات الشرق الأوسط بجامعة أستراليا الوطنية، قال: "الخلاف بين إيران وأمريكا يعود إلى ما قبل الثورة الإيرانية. على عكس الأعراف الدولية، قامت أمريكا بانقلاب عسكري في إيران، وأطاحت بحكومة تم انتخابها ديمقراطيًا من أجل مصالحها الخاصة."

وأضاف: "بعد ذلك، تم تنصيب حكومة في إيران تتبنى سياسات دكتاتورية بحتة تتماشى مع مصالح أمريكا في المنطقة. ومع ذلك، لم تكن أمريكا تثق حتى في الشاه الإيراني."

/انتهى/

رمز الخبر 1951177

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