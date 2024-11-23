اختفاء حاخام صهيوني في الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، وأشار المصدران إلى أن الحاخام الذي ينتمي إلى حركة "حباد"، مفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.



وأفاد المصدران بأن المعلومات المتوفرة لدى "إسرائيل" تشير إلى احتمال تعرض الحاخام لمراقبة من قبل جهات قبل اختفائه".

وكانت عائلة الحاخام قد لفتت إلى انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".



وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على تحديد مكانه بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.



ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات اختفائه.