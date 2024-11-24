اختراق أكبر شركة تابعة لوحدة "8200" في الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت مجموعة "حنظلة" بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن هذا الاختراق جاء ردًا على استشهاد "يحيى السنوار"، القائد العسكري البارز في المقاومة والرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.

وجاء في البيان: "لقد اخترقنا أكبر وأخطر شركة تابعة لوحدة 8200 الصهيونية. وهذه الوحدة أنشأت العديد من الشركات الوهمية لتظل سرية وغير معروفة، وأكبر هذه الشركات تُدعى سيليكام."

وأضاف البيان أن هذه الشركة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ جميع محطات التجسس الإلكتروني التابعة لوحدة "8200" والموساد داخل الأراضي المحتلة وحول العالم.

وأشار البيان إلى أن جميع الأعضاء الرئيسيين والمديرين التنفيذيين في الشركة هم من كبار ضباط وحدة "8200"، وأكد أن هوياتهم ومستنداتهم سيتم الكشف عنها قريبًا.

وأوضحت المجموعة أنها حصلت على أكثر من 40 تيرابايت من المعلومات والوثائق السرية والأمنية للكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن جزءًا منها سيتم نشره قريبًا، ما سيجعل أفراد وحدة "8200" يعيشون في خوف حتى من ظلهم.

وفي تعليق على الصور التي نشرتها، قالت المجموعة: "كما ترون في الصور المنشورة، لقد اخترقنا إدارة القسم الأمني لأكثر وحدتكم السيبرانية سرية. هل لا تزالون تدّعون أنكم دولة متقدمة في التكنولوجيا؟"

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