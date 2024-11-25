وزير الاقتصاد: إيران مصممة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنك الإسلامي للتنمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية عبد الناصر همتي، الذي يزور الرياض لحضور قمة الاستثمار العالمية الثامنة والعشرين، وتحدث مع سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الاثنين .

واوضح أننا نتوقع أن يلعب البنك الإسلامي للتنمية دورا أكثر فعالية في تمويل مشاريع إيران، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنك الإسلامي للتنمية.

وقال همتي: نحن مهتمون بدخول البنك الاسلامي في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية بشكل جدي.

كما قال سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، في هذا الاجتماع: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد كبار المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية وتلعب دوراً قيماً.

وأضاف: "نأسف لأن علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست كما نتوقع بسبب العقوبات الظالمة".