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٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٢٣ م

إقرار مشروع قانون يعارض حظر الكيان الإسرائيلي أنشطة "الأونروا"

إقرار مشروع قانون يعارض حظر الكيان الإسرائيلي أنشطة "الأونروا"

أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أمس الاثنين، مشروع قانون، يعارض قرار بإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انعقدت الجلسة الخاصة الثامنة حول "دعم استمرار الأنشطة التعليمية للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في مقر المجلس التنفيذي لليونسكو، بناء على دعوة 12 دولة.

وخلال الجلسة، تمت الموافقة بالأغلبية على مشروع القانون الذي أعدته فلسطين والأردن.

وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وتشيكيا وباراغواي بـ "لا" لمشروع القانون، فيما امتنعت ألبانيا وبوركينا فاسو عن التصويت، وفق ما نقلت "الأناضول".

بالمقابل صوتت 50 دولة من أصل 58 في المجلس التنفيذي، بـ"نعم" لمشروع القانون.

/انتهى/

رمز الخبر 1951228
شیرین سماره

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