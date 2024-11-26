إقرار مشروع قانون يعارض حظر الكيان الإسرائيلي أنشطة "الأونروا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انعقدت الجلسة الخاصة الثامنة حول "دعم استمرار الأنشطة التعليمية للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في مقر المجلس التنفيذي لليونسكو، بناء على دعوة 12 دولة.

وخلال الجلسة، تمت الموافقة بالأغلبية على مشروع القانون الذي أعدته فلسطين والأردن.

وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وتشيكيا وباراغواي بـ "لا" لمشروع القانون، فيما امتنعت ألبانيا وبوركينا فاسو عن التصويت، وفق ما نقلت "الأناضول".

بالمقابل صوتت 50 دولة من أصل 58 في المجلس التنفيذي، بـ"نعم" لمشروع القانون.

/انتهى/