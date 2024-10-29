"حماس" تدين تصويت الكنيست على قانون حظر "الاونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعتبرت "حماس" في تصريح صحفي، أن القرار جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية.



وأكدت أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، وخصوصاً في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة.



وصادق "الكنيست الإسرائيلي"، مساء الإثنين، بشكل نهائي على قانون يمنع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مناطق سيطرة "إسرائيل".



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