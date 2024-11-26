المركز الأورومتوسطي يحذر من أوضاع الأطفال والنساء في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المركز الأورومتوسطي لمراقبة حقوق الإنسان، أوضح في بيان له، أن مسؤولي الاحتلال يمنعون دخول البطانيات والملابس والأحذية إلى غزة منذ العام الماضي في ظل موجة برد الشتاء.

وأضاف البيان حل الشتاء الثاني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل نقص حاد في الملابس والأحذية.

وأشار البيان إلى أن إجمالي كمية البضائع التي تدخل غزة لا يتجاوز 6% وأغلبها مواد غذائية.

وأشار البيان أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة من بينهم أطفال ونساء وشيوخ لا يملكون ما يكفي من الملابس لوقايتهم من البرد.

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