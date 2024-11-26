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٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٤٧ م

المركز الأورومتوسطي يحذر من أوضاع الأطفال والنساء في غزة

المركز الأورومتوسطي يحذر من أوضاع الأطفال والنساء في غزة

حذر المركز الأورومتوسطي لمراقبة حقوق الإنسان من أوضاع الأطفال والنساء في غزة مع حلول الشتاء والمعاناة التي يعانون منها من نقص في البطانيات والملابس التي تقي برد الشتاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المركز الأورومتوسطي لمراقبة حقوق الإنسان، أوضح في بيان له، أن مسؤولي الاحتلال يمنعون دخول البطانيات والملابس والأحذية إلى غزة منذ العام الماضي في ظل موجة برد الشتاء.

وأضاف البيان حل الشتاء الثاني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل نقص حاد في الملابس والأحذية.

وأشار البيان إلى أن إجمالي كمية البضائع التي تدخل غزة لا يتجاوز 6% وأغلبها مواد غذائية.

وأشار البيان أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة من بينهم أطفال ونساء وشيوخ لا يملكون ما يكفي من الملابس لوقايتهم من البرد.

/انتهى

رمز الخبر 1951231
شیرین سماره

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