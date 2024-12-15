البرد القارس...البرودة تسجل رقما قياسيا في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس المركز الوطني لتنبؤ وإدارة الأزمات: "انها سجلت أبرد محطاتنا الجوية في مطار أردبيل وخلخال وتخت سليمان خلال الـ 24 ساعة الماضية درجات حرارة 27 تحت الصفر و25 تحت الصفر و24 تحت الصفر على التوالي".

وأضاف صادقيان: "بلغت درجة الحرارة في طهران 4.5 درجة تحت الصفر الليلة الماضية، بالطبع، على المدى الطويل، كانت درجة الحرارة في طهران 7 درجات تحت الصفر في ديسمبر، ولكن في هذا اليوم بالذات، تعتبر درجة الحرارة 4.5 درجة تحت الصفر رقمًا قياسيًا".

وشدد هذا المسؤول: "اعتباراً من يوم الثلاثاء، ترتفع درجات الحرارة تدريجياً لتصل إلى 5 درجات".

هذا وقد ادت زيادة البرودة في عموم البلاد الى تعطيل الدوام الرسمي في الكثير من المناطق.

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