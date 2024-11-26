  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٠٢ م

طهران والرياض تؤكدان على تنمية الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة

طهران والرياض تؤكدان على تنمية الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة

التقى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني، عبدالناصر همتي مع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح على هامش حضوره قمة الاستثمار العالمية الثامنة والعشرين في الرياض. وأكد الطرفان في هذا اللقاء على تنمية الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "عبد الناصر همتي" مع "خالد الفالح" وزير الاستثمار السعودي، على هامش المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) المنعقد في الرياض (الرياض). عاصمة المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة الفرص المستقبلية لتطوير العلاقات الاستثمارية في اتجاه التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

هذا والتقى وزير الاقتصاد في بلادنا حتى الآن مع سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية وعبد الحميد الخليفة رئيس صندوق الأوبك، كما ألقى كلمة في الطاولة المستديرة للوزراء في الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الاستثمار العالمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1951235

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات