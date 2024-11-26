طهران والرياض تؤكدان على تنمية الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "عبد الناصر همتي" مع "خالد الفالح" وزير الاستثمار السعودي، على هامش المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) المنعقد في الرياض (الرياض). عاصمة المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة الفرص المستقبلية لتطوير العلاقات الاستثمارية في اتجاه التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

هذا والتقى وزير الاقتصاد في بلادنا حتى الآن مع سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية وعبد الحميد الخليفة رئيس صندوق الأوبك، كما ألقى كلمة في الطاولة المستديرة للوزراء في الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الاستثمار العالمي.

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