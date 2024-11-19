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١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٢٧ ص

تخت روانجي: العلاقات الوثيقة بين ايران والسعودية ستخدم المنطقة برمتها

تخت روانجي: العلاقات الوثيقة بين ايران والسعودية ستخدم المنطقة برمتها

صرح النائب السياسي لوزير الخارجية الايراني، مجيد تخت روانجي الذي يزور المملكة العربية السعودية حاليا، ان العلاقات الوثيقة بين طهران والرياض ستفيد المنطقة بأكملها.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح النائب السياسي لوزير الخارجية الايرانية بعض تفاصيل لقائه مع وليد الخريجي وكيل وزارة الخارجية السعودية خلال زيارته إلى الرياض.

وفي هذا الصدد، كتب تخت روانجي على منصة X: "خلال رحلتي إلى السعودية، كان لي لقاء مثمر وبناء للغاية مع نظيري وليد الخريجي، حيث تم خلاله مناقشة مختلف المواضيع ذات الاهتمام على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي".

وأضاف المسؤول الايراني: "ان ايران والسعودية دولتان شقيقتان وجارتان بينهما الكثير من القواسم المشتركة وعلاقاتهما الوثيقة ستخدم مصالح المنطقة بأكملها".

هذا والتقى تخت روانجي، الذي يزور الرياض على رأس وفد كبير، مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي امس الاثنين.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتوسيع العلاقات في مختلف المجالات وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950962

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