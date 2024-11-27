السفارة الإيرانية في بيروت تهنئ الشعب اللبناني والمقاومة بانتصارهم على الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، في رسالة إلى الشعب اللبناني ومقاومة هذا البلد، على انتصارهم الكبير على الكيان الصهيوني. وجاء في هذه الرسالة: إن هذا النصر المجيد، الذي تحقق بجهود وتضحيات أبناء الوطن اللبناني المخلصين، يمثل تطور السياسة وساحة المعركة، ويثبت فعاليته في إحباط المخططات العدوانية ضد هذا الوطن الكريم والأمة العظيمة.

كما أشارت السفارة الإيرانية إلى تحقيق وعد السيد حسن نصر الله وشهداء المقاومة، وأكدت أن هذا النصر جاء بفضل التضحيات التي لا تعوض.

وفي الختام، وجهت السفارة التحية إلى أرواح شهداء المقاومة الطاهرة وجميع الشهداء الأبرياء الذين ضحوا بحياتهم من أجل شرف واستقلال وكرامة الأمة اللبنانية.

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