السفارة الإيرانية في بيروت تقدم توضيحات حول أوضاع الإيرانيين في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمد فريدوني" مساء الأحد عن أوضاع الحرب في ضواحي بيروت وجنوب لبنان، وحول آخر أوضاع المواطنين الإيرانيين الموجودين في لبنان، «لحسن الحظ، ومن خلال الترتيبات التي تمت، تمكنا من تقديم المساعدة والتوجيه اللازمين لعدد من المواطنين الأعزاء الذين أرادوا العودة إلى البلاد في عدة مناسبات.

وفيما يتعلق بالإيرانيين الذين ما زالوا في لبنان ويعتزمون العودة إلى البلاد أو يحتاجون إلى خدمات قنصلية، أوصى بضرورة التوجه إلى مبنى تمثيل جمهورية إيران الإسلامية في بيروت (القديم) للحصول على التوجيهات اللازمة أو الاتصال على 03996708.

كما شدد فريدوني على الأوضاع غير الآمنة الحالية في بيروت وجنوب لبنان، ونصح المواطنيين الأعزاء بتأجيل رحلتهم إلى هذا البلد حتى إشعار آخر.

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