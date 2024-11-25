محافظ المركزي الايراني: حذفنا سويفت ونستخدم العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع أعضاء البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي الايراني، اليوم في المؤتمر السنوي الحادي عشر للمصارف الحديثة: "اليوم، تعد شبكة شتاب لدينا واحدة من الشبكات الرائدة في المنطقة مع نسبة وصول 99٪ وأقل من ثانيتين من الأداء.

وأكد محافظ البنك المركزي: "بسبب العقوبات، لدينا تحديات في التفاعلات المصرفية الدولية، ولكن تم بذل الجهود للحفاظ على التفاعلات".

وتابع فرزين: "أحد الإجراءات في هذا الصدد هو تصميم نظام ACIOMER في إطار اتحاد الصرف الآسيوي، وحاولنا استخدام مثل هذه الأدوات في مناقشة العقوبات".

حذف سويفت واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع أعضاء البريكس

وفي اشارة الى طريقة التبادلات التجارية الايرانية مع الدول الاخرى، : "بدلاً من سويفت لأعضاء الاتحاد، قمنا بتصميم ACUMER، الذي يستخدم معايير سويفت ويعمل منذ 10 أكتوبر".

وفي إشارة إلى مجموعة البريكس، قال فرزين: "إن البريكس فرصة جيدة للغاية للحفاظ على تفاعلاتنا الدولية لأن واقع الاقتصاد الإيراني يتمثل في تقليل الروابط التجارية والمصرفية مع أوروبا وأمريكا".

وأضاف: "البريكس لها حصة كبيرة في التبادلات التجارية والنقدية والمصرفية، وحاولنا تلبية احتياجاتنا من خلالها".

وتابع فرزين: "إن التبادلات في إطار البريكس لها 4 محاور رئيسية، أولها حصة العملات المحلية في التبادلات التي تحركتها الصين وروسيا وإيران في هذا الاتجاه. وكذلك المسألة الثانية؛ تعزيز تعاون البريكس في أنظمة الدفع، والتي تم تصميم منصة تسوية لها وهي في المرحلة الأولية".

وبحسب رئيس البنك المركزي فإن إطار المنصة يقوم على التسوية بالعملات المحلية والعملة الرقمية الوطنية.

إن ربط شبكة إيران وروسيا ينطبق على أعضاء البريكس الآخرين أيضًا

وأوضح فرزين: أن المحور الثالث للتفاعل في إطار البريكس كان ربط شبكة مير الروسية وشتاب الإيرانية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها وربط 5 بنوك بها ويجري الآن ربط 4 بنوك أخرى. ويمكن أيضًا التعاون في هذا المجال مع روسيا مع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة البريكس.

وأضاف: وقعنا أيضًا اتفاقية نقدية مع روسيا ونجري المعاملات بالريال والروبل.

وأضاف محافظ البنك المركزي: المحور الرابع هو تطوير استخدام الريال الرقمي والذي يعتبر من أهم التغييرات في النظام المصرفي.

وتابع: العديد من الدول تستخدم النقود الرقمية وحاليا 23 دولة منها كوريا والصين والإمارات وتركيا وإيران في المرحلة التجريبية. ولهذا العمل فوائد كثيرة فهو يسهل الدفع وله القدرة على التخطيط ويحسن الذكاء.

/انتهى/