البيت الأبيض يدعى: لا علاقة لنا بهجوم تحرير الشام في سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال "شان ساوت"، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهجوم تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في سوريا. ومع ذلك، أثار الشكوك بقوله: «امتناع نظام الأسد عن المشاركة في العملية السياسية واعتماده على روسيا وإيران أدى إلى انهيار خطوطه».

وأضاف "شان ساوت": «نحن نراقب الوضع في سوريا، وخلال الـ 48 ساعة الماضية أجرينا اتصالات مع عواصم دول المنطقة». وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل حماية أفرادها ومنشآتها العسكرية الضرورية لضمان عدم عودة تنظيم داعش في سوريا.

وفيما يتعلق بتطورات غزة، وتعليقاً على نشر فيديو يظهر أسيراً أمريكياً-إسرائيلياً من قبل كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، زعم "شان ساوت": «يمكن للحرب في غزة أن تنتهي غداً، وكان من الممكن أن تنتهي منذ أشهر لو وافقت حماس على الإفراج عن الرهائن».

لم يشر إلى ضرورة وقف الحرب أو قتل المدنيين، لكنه أضاف أن هناك اتفاقاً مطروحاً على الطاولة لوقف الحرب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشار "شان ساوت" إلى «وجود فرصة هامة للتوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن»، مؤكداً أن الرئيس بايدن، كما ذكر الأسبوع الماضي، سيواصل السعي إلى التوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن المواطنين الأمريكيين من خلال الدبلوماسية والضغط على حماس عبر العقوبات.

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