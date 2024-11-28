عراقجي: حان الوقت ليعترف الكيان الإسرائيلي بهزيمته في غزة ايضا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كتب على حسابه في X، أنه خلال العام الاخير، حلب نتنياهو دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من عشرات المليارات من الدولارات بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها، وحظي بالدعم العسكري والسياسي الكامل من الحكومة الأميركية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: مع ذلك وبعد الخسائر الفادحة (التي مني بها جيش كيانه) في جنوب لبنان، اضطر أن يستجدي وقف إطلاق النار. مرة أخرى، حطّم حزب الله أسطورة "إسرائيل التي لا تُقهر".

واكد: حان الوقت لكي تعترف "إسرائيل" بالهزيمة في غزة ايضا.

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