عراقجي يؤكد على استمرار دعم إيران للحكومة والشعب والجيش السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية بسام الصباغ وجهات النظر حول آخر التطورات في سوريا والمنطقة.

وقدم وزير الخارجية السوري تقريراً عن الوضع الميداني في المنطقة الشمالية من البلاد بعد هجمات الجماعات الإرهابية، وأكد أن الحكومة السورية والشعب السوري يقفان ضد هجمات المجموعات الإرهابية بكل ما أوتيا من قوة، وكما في الماضي، يفشلوا الإرهابيين ومؤيديهم في تحقيق أهدافهم الشريرة.

ووصف عراقجي إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا بالمخطط الأمريكي الصهيوني بعد هزيمة الكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين، وأكد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر للحكومة والشعب والجيش السوري لمحاربة الإرهاب وحماية المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار.

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