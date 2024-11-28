وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء سيد يحيى رحيم صفوي مساء الأربعاء في الليلة الثانية لملتقى احياء ذكرى 24 ألف شهيد من محافظة أصفهان، ان ضمان أمن البلاد واستقرارها هو أحدى النتائج التي يمكن تحقيقها بنضال ومقاومة الشهداء.

واضاف نأمل أن تصبح جبهة المقاومة بمساعدة جميع مسلمي العالم فكراً ينتشر في جميع أنحاء العالم.

وتابع اللواء صفوي: ان جبهة المقاومة استطاعت الصمود في وجه أمريكا والكيان الصهيوني المتعطش للدماء وما زالت صامدة حتى اليوم.

وقال مساعد القائد العام للقوات المسلحة: المقاومون يتصاعدون وتزداد قوتهم، بالطبع اغتيال شخصيات هذه الجبهة كان خسارة كبيرة، لكن رغم ذلك فإن جبهة المقاومة تتقدم للأمام.

وتابع اللواء صفوي: في الأشهر الماضية، رأى الجميع قسوة وقتل الأطفال والنساء الأبرياء على يد الصهاينة، لكن أمريكا وهذا الكيان القاتل للأطفال لم يتمكنا من تحقيق أهدافهما.

وأوضح أن أغلب المفكرين يعتبرون أمريكا والكيان الصهيوني عنصرين مناهضين للإنسانية ، وقد كشف هذا الكيان مؤخرا عن نفسه وطبيعة وجوده للعالم أجمع.

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