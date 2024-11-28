عراقجي: لقاء المفاوضين الإيرانيين والأوروبيين هو عبارة عن جلسة عصف ذهني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال عن جلسته في جنيف أن الحلسة كانت عبارة عن جلسة عصف ذهني أن لمعرفة ما إذا كان هناك بالفعل طريقة للخروج من الوضع الحالي.

وتابع إذا استمر الغرب في التهديد بإعادة فرض كافة عقوبات الأمم المتحدة، فمن المرجح أن تتحول قضية النلف النووي داخل إيران نحو حيازة الأسلحة النووية.

وأضاف وكانت إيران تمتلك في السابق القدرة والمعرفة اللازمة لصناعة أسلحة نووية، لكن هذه القضية ليست جزءا من الاستراتيجية الأمنية للبلاد.

ولفت إلى أن تعامل إيران مع الغرب فيما يتعلق بالبرنامج النووي ليس مضمونا حاليا معللا ذلك هناك نقاش في إيران حول أنها ربما كانت سياسة خاطئة لماذا؟ لأنه أثبت أننا فعلنا كل ما يريدون وعندما جاء دورهم لرفع العقوبات لم يحدث شيء فعليا.

وتابع أنه إذا أعادت الدول الأوروبية فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الجميع في إيران سوف يقتنعون بأن هذا المبدأ كان خاطئاً.

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