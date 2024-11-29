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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٣٥ ص

ايران ترفض الادعاءات المناهضة لها بشأن انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

ايران ترفض الادعاءات المناهضة لها بشأن انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

رفضت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة الادعاءات المناهضة لإيران بشأن انتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقالت: إيران باعتبارها ضحية الأسلحة الكيميائية التي زود الغرب بها نظام صدام، هي عضو مسؤول في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت ممثلية إيران الدائمة في الأمم المتحدة يوم الخميس: خلال العقود الماضية، لم يتم الإبلاغ حتى عن حالة واحدة عن انتهاك إيران للاتفاقية.

وتابعت: الأخبار المنشورة الحالية تعود جذورها إلى الحرب النفسية التي يمارسها الكيان الصهيوني، وتم نشرها بعد هزيمته على الجبهة اللبنانية.

وتأتي هذه الادعاءات ضد إيران في الوقت الذي أكدت فيه المؤسسات الدولية استخدام الكيان الاسرائيلي أسلحة محظورة في حرب لبنان وغزة، وطالبت إيران بإجراء تحقيق دولي في استخدام الكيان لهذه الأسلحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1951300

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