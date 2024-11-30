بقائي: ايران متمسكة بمحاسبة الشركات الألمانية المساهمة في تطوير الاسلحة الكيميائية لنظام صدام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران تصرّ على محاسبة الشركات الألمانية التي ساهمت في تطوير الأسلحة الكيميائية للعراق.

وكتب اسماعيل بقائي في منشور له، في اليوم الدولي لتكريم ضحايا الهجمات الكيميائية: "إيران تحيي ذكرى العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا نتيجة استخدام نظام صدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المفروضة (1980-1988)".

وشدد: "الجرائم الحربية لا تسقط بالتقادم، وأن إيران متمسكة بمطلب "الحقيقة والعدالة" لمحاسبة الشركات الألمانية وغيرها ممن شاركوا بفاعلية ووعي في تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية للعراق".

/انتهى/