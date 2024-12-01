  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:١٦ ص

عراقجي: إيران تدعم الحكومة السورية والجيش السوري بقوة ضد الإرهابيين

عراقجي: إيران تدعم الحكومة السورية والجيش السوري بقوة ضد الإرهابيين

قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إشارة إلى تحركات الجماعات الإرهابية في سوريا: نحن ندعم الحكومة السورية والجيش السوري ضد الجماعات الإرهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي على هامش مراسم إحياء ذكرى يوم البحرية وفي مقابلة مع الصحفيين: اليوم سأذهب إلى دمشق لأحمل رسالة الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة السورية. نحن ندعم بقوة الحكومة والجيش السوري.

وتابع: لا فرق بين الكيان الصهيوني والإرهابيين التكفيريين، ونعتقد أن العدو يحاول تنفيذ أهدافه الشريرة في زعزعة استقرار المنطقة من خلال هذه الجماعات الإرهابية بعد فشل الكيان الصهيوني.

وأضاف عراقجي: الجيش السوري سينتصر مرة أخرى على هذه المجموعات الإرهابية كما كان في السابق.

/انتهى/

رمز الخبر 1951389

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات